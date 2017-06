01/06/2011 | 20h14

Resumo do Correspondente Ipiranga 20h - Rádio Gaúcha

— Decisão sobre validade da convocação de Palocci fica para a semana que vem.



— Justiça determina número máximo de detentos que devem ocupar o Presídio Central.



— Servidores da segurança realizam amanhã mobilização por melhores salários em frente ao Palácio Piratini.



— Comitiva gaúcha que visita a Coreia do Sul estará hoje no sul do país para visitar dois grandes estaleiros que já manifestaram interesse em investir no Brasil.



— Preso na Venezuela um dos guerrilheiros das Farc mais procurados pelo governo colombiano.



— Uruguaiana vai começar amanhã a transição para os serviços privados de saneamento.



— Servidores da Câmara de Porto Alegre pedem reajuste de 11%.



— Servidores do Judiciário gaúcho paralisam as atividades hoje por melhores salários.



— Preso em Santa Catarina o homem condenado por ser mandante do crime de duas jovens em Carazinho em 1999.



— Promotoria de Torres, no Litoral Norte, denunciou o publicitário que matou na semana passada o namorado da ex-esposa.



— Um dos autores do roubo à empresa Prossegur de Esteio no início de maio foi preso nesta tarde em Gravataí.



— Operação da polícia de Canela desarticulou uma quadrilha que abastecia o presídio da cidade com crack e maconha.



— A emergência do Instituto de Cardiologia suspendeu o atendimento na noite desta quarta-feira por causa da superlotação.



— Um acordo firmado hoje entre o Estado e a união garantiu uma solução para o impasse sobre a revitalização do Cais Mauá.



— Três ex-prefeitos de Novo Hamburgo terão que devolver recursos aos cofres públicos.