01/06/2011 | 13h14

Resumo do Correspondente Ipiranga 12h50min - Rádio Gaúcha

— Direção do IPE vai reformular o quadro de médicos conveniados.



— IBGE estima que a Amazônia já perdeu 2,6 bilhões de árvores.



— Ibama concedeu a licença de instalação para a hidrelétrica de Belo Monte, no estado do Pará.



— Gases gerados em aterro sanitário de Minas do Leão serão convertidos em energia elétrica e poderão ser usados como combustível em automóveis.



— Empresa sul-coreana Insung pode construir estaleiro para manutenção de barcos pesqueiros em Rio Grande.



— Resolução da Anac prevê que companhias façam exame antidoping nos pilotos e copilotos.



— Infraero garante que equipamento antineblina do aeroporto Salgado Filho estará em operação antes da Copa das Confederações em 2013.



— Dois homens assaltaram minimercado em São Sebastião do Caí e levaram a proprietária como refém.



— Balança comercial brasileira fechou maio com saldo positivo de U$S3,5 bilhões.



— Notas manchadas após arrombamento de caixas eletrônicos perdem validade, segundo Conselho Monetário Nacional.



— Oposição conseguiu aprovar convocação do ministro-chefe da Casa Civil para dar explicações sobre a evolução do patrimônio na Câmara dos Deputados.