01/06/2011 | 18h47

Resumo do Chamada Geral - Rádio Gaúcha

Segunda edição

— Governo acusa oposição de aplicar golpe e tenta derrubar requerimento que chama Palocci a prestar esclarecimentos aos parlamentares.



— Governo federal lança plano integrado de combate a crimes nas áreas de fronteira.



— Secretário e vice-presidente da Câmara de Vereadores de Parobé são presos por crime ambiental.



— Assaltantes rendem funcionários de revenda e roubam automóveis em Passo Fundo.



— Ministério Público denuncia ex-empresário que matou namorado da ex-mulher em Torres.



— Uruguaiana começa amanhã transição para serviços privados de saneamento.



— Judiciário gaúcho paralisa atividades por melhores salários.



— Servidores da Câmara de Porto Alegre pedem reajuste de 11%.



— Entidades de classe de servidores do Estado, especialmente da segurança, programam mobilizações por melhores salários.



— Impasse sobre revitalização do Cais Mauá, em Porto Alegre, terá solução em um mês.



— Ex-prefeitos de Novo Hamburgo terão que devolver recursos aos cofres públicos.



— Ministério Público denuncia cinco pessoas no esquema de fraude envolvendo a construção de moradias populares em Portão.



— Honduras volta a integrar a Organização dos Estados Americanos após retorno de Zelaya.