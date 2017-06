Resumo do Bom Dia Rio Grande - RBS TV

01/06/2011 | 07h37

— Dois caminhões colidiram e causaram vazamento carga tóxica na BR-471, próximo à Estação Ecológica do Taim.

— Colisão entre dois caminhões também na BR-116, em Barra do Ribeiro.

— A partir de hoje a população de Bagé, na região da Campanha, passa a enfrentar 15 horas de racionamento de água.

— Faltando 20 dias para o inverno, o Bom Dia Rio Grande faz panorama da situação dos albergues no Estado.

— Quase 700 quilos de peixe foram apreendidos ontem à noite em Bagé.

— Tribunal de Justiça do Estado afastou juiz por beneficiar amigos em São Lourenço do Sul.

— Em entrevista, especialista fala sobre o que caracteriza um relacionamento duradouro.

— Aprovado na Assembleia Legislativa aumento de quase 11% para o magistério estadual.

— Homem foi preso por dirigir embriagado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.

— Motoristas que perderam o direito de dirigir começaram a ser notificados para que entreguem as carteiras de habilitação nesta semana.

— Começa nesta quarta-feira o returno da terceira fase da Segundona Gaúcha.

— Vai ser julgado hoje, em Passo Fundo, o homem que confessou ter matado uma jovem em uma parada de ônibus há dois anos.

— Estão valendo as novas regras para os cartões de crédito no Estado.

— Entraves no comércio entre Brasil e Argentina voltam a ser discutidos hoje em Brasília.

— Grêmio recebe reforços no time para o Brasileirão.

— Sem reforços, Falcão busca remobilizar o time do Inter.

— Idosa perdeu todo o dinheiro que tinha no banco com golpe do bilhete premiado em Passo Fundo.

Assista aos vídeos da RBS TV