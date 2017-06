01/06/2011 | 10h27

Um agente da Polícia Rodoviária Federal acusa balonistas de invasão a domicílio em Santa Maria. Ele registrou o caso na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), nesta terça-feira.

De acordo com o registro policial, no sábado, durante o festival de balonismo, um balão teria pousado em campos da propriedade rural do patrulheiro. Outros balonistas que seguiam por terra teriam quebrado os cadeados da porteira para resgatar o balão.