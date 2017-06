Na reformulação do Grêmio, Mário reitera preferência pela zaga e Lúcio, pela lateral

01/06/2011 | 20h20

Os reforços do Grêmio começaram a chegar ao Estádio Olímpico. Nessa terça-feira, o meia Marquinhos Miralles foram apresentados. Nesta quinta, deve ser a vez de Gilberto Silva. Com isso, o time do técnico Renato pode sofrer mudanças na zaga e na lateral. Lúcio e Mário Fernandes pretendem aproveitar a oportunidade e voltar para suas posições de origem.Uma das possibilidades é Marquinhos entrar no meio de campo, ao lado de Douglas, Rochemback e Adílson. Com isso, Lúcio voltaria para a sua posição de origem: a lateral-esquerda. Para o jogador, não seria ruim.



— Como eu sempre disse, eu conheço bem a lateral, então prefiro jogar ali. Mas o mais importante é que se algum jogador entrar ali, é fazer a função que eu vinha fazendo — falou Lúcio, durante entrevista coletiva nesta quarta-feira.



Além dos reforços, os jogadores lesionados também estão voltando. Só hoje, Vilson, Gabriel e Leandro retornaram aos treinos com o restante do grupo. A recuperação dos machucados também pode ocasionar alterações no time.





Enquanto Gabriel frequentava o Departamento Médico, Mário Fernandes assumiu a lateral-direita. Com a volta do titular, Mário pretende receber oportunidade na zaga. Com a fratura de Rodolfo, Renato ficou com poucas alternativas para compor a defesa.



— Como eu sempre falei aqui, gosto de jogar como zagueiro, mas as oportunidades surgem para mim na lateral. Mas espero, sim, ter uma sequência como zagueiro daqui para frente — afirmou Mário Fernandes.



A ideia do jovem zagueiro também é se firmar na zaga para disputar uma vaga na Seleção Brasileira que disputará as Olimpíadas de Londres, em 2012. A idade dele pode ajudar:



— Tenho idade olímpica. Tem poucos zagueiros que tem a idade, então acho que pode ser uma boa oportunidade para mim. Se aparecer, vou ficar bastante feliz — disse.





