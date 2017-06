01/06/2011 | 10h29

Um motorista de caminhão foi assaltado enquanto entrava no veículo nesta terça-feira, na Rua Dario Prates Rodrigues, no bairro Parque Pinheiro Machado, em Santa Maria. Segundo a ocorrência policial, a vítima de 31 anos foi abordada por um ciclista armado com um revólver, por volta das 11h35min.

O ladrão rendeu o caminhoneiro. Em seguida, passou a revistar o condutor e roubou R$ 170, que estavam no bolso das calças do motorista.