Melhora estado de saúde de jovem que foi baleado por zagueiro corintiano

Dois dias depois de ser atingido por um tiro de chumbinho – disparado pelo zagueiro do Corinthians, Leandro Castán –, o jovem Leonardo Calixto Pessuto, de 20 anos, apresenta boa recuperação. Ele segue internado na UTI da Santa Casa de Jaú (SP), mas o quadro, que era considerado grave, evoluiu nesta quarta-feira para estável. Segundo o último boletim emitido pelo diretor-clínico do hospital, João de Almeida Prado, o paciente já não precisa mais de aparelhos para respirar e está consciente. Leonardo deve deixar a UTI nas próximas horas.

Nesta quarta, Leandro Castán falou sobre o incidente. Visivelmente emocionado, o jogador que é evangélico, lembrou do laço de amizade que tem desde a infância com a vítima e reafirmou que o disparo foi acidental:

– Tem gente falando que eu sou assassino. Eu nunca seria capaz de atirar contra qualquer ser vivo, ainda mais um amigo meu, um menino que é muito querido por mim e por toda minha família – disse o zagueiro depois do treino no CT Joaquim Grava.

Apesar de estar abalado com o incidente, Castán demonstra confiança na recuperação do amigo:

– Falei com os pais dele. Eles me disseram para eu me concentrar no Corinthians, que está tudo bem agora e que ele deve estar de saída da UTI hoje ainda – afirmou.

Na última segunda, em uma festa entre amigos e familiares, Leandro Castán disparou um tiro de espingarda no peito de Leonardo. Segundo as testemunhas ouvidas na delegacia da cidade, o tiro foi acidental. O chumbinho perfurou o pulmão esquerdo e se alojou próximo ao coração.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Edmilson Bataier, o jogador responderá por lesão corporal culposa, quando não há intenção em cometer um crime.