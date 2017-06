01/06/2011 | 22h37

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.288 da Mega Sena, sorteado na noite desta quarta-feira em Oeiras, no Piauí. Com isso, o prêmio acumulou e pode pagar R$ 52 milhões no sorteio do próximo sábado, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF).



Confira os números sorteados: 17 - 30 - 32 - 40 - 42 - 56



Conforme a CEF, 79 apostas acertaram a Quina. Cada uma ganhará R$ 54.770,01. Outras 7.350 fizeram quatro acertos e receberão R$ 734,52 cada.