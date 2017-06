Leandro volta a treinar com o grupo no Olímpico

01/06/2011 | 10h21

Em uma semana de boas notícias para o Grêmio, com a chegada de reforços e a recuperação de lesionados, mais um jogador volta aos treinos com o grupo. Depois de Vilson e Gabriel, Leandro se mostrou em condições de jogo ao participar do trabalho com bola em campo reduzido na manhã desta quarta, no suplementar do Estádio Olímpico.

O lateral-esquerdo Lúcio, que foi poupado ontem, com dores no tórax, também treinou, mas deixou o campo mais cedo. Vinícius Pacheco é mais um que retorna. O próximo jogo é contra o Bahia, no próximo domingo, pela terceira rodada do Brasileirão. Até lá eles continuarão sendo avaliados, mas deverão ficar à disposição.



Foto: Tatiana Lopes



Ausente nos treinos de terça, o volante Fábio Rochemback fez tratamento para dores musculares e correu em volta do campo ao lado de Adilson e Bruno Collaço. O novo reforço para o meio-campo, Marquinhos, fez trabalhos físicos com a preparação física, enquanto Miralles se recupera da lesão e ficou na fisioterapia.

No departamento médico, segue o zagueiro Rodolfo, após passar por cirurgia na fíbula da perna esquerda.

O goleiro Victor já viajou para se apresentar à Seleção Brasileira para os amistosos contra Holanda e Romênia, nos dias 4 e 7 de junho. Contra o Bahia, Marcelo Grohe será o titular.





