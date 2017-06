Junho começa com neblina nas regiões Metropolitana, Sul e Central

01/06/2011 | 06h40

A quarta-feira começa com neblina nas regiões Metropolitana, Sul e Central. Como ainda restam muitas nuvens, a temperatura não caiu tanto na madrugada. A temperatura mais baixa registrada no Estado ocorreu em Quaraí, na Fronteira Oeste: 5,1ºC. Em Porto Alegre, os termômetros marcaram 10,8ºC. Ao longo do dia, a frente fria se afasta e o tempo começa a abrir na maior parte do Rio Grande do Sul.



A nebulosidade diminui e o sol predomina devido a chegada de uma nova massa de ar polar. Com isso, os ventos passam a soprar do quadrante sul e carregam ar mais frio para o Estado e, mesmo com o sol, a máxima deve ultrapassar os 20°C apenas no noroeste gaúcho. Na Serra, as máximas não devem passar dos 17°C.





Em Porto Alegre, sol e poucas nuvens no decorrer do dia, sem previsão de chuvas. As temperaturas permanecem estáveis, variando de 9°C e 19°C.







Quinta-feira



Com a massa de ar polar ganhando força, o dia começa com frio em todo Rio Grande do Sul. As temperaturas mínimas ficam abaixo dos 9°C na maior parte de Estado, e ficam menores do que 6°C nos campos do Alto da Serra.



A quinta-feira se inicia com sol e poucas nuvens garantindo o aumento da temperatura e amenizando a sensação de frio das primeiras horas do dia. Entretanto, a passagem de mais uma frente fria pelo oceano provoca o aumento da nebulosidade e deixa o tempo mais fechado à tarde.



Os ventos quentes contribuem para deixar a tarde abafada, na Metade Norte, onde as temperaturas máximas ultrapassam os 23°C. O mar fica calmo, com ondas abaixo de 1m de altura.



Em Porto Alegre, a previsão é de sol e poucas nuvens. As temperaturas permanecem estáveis e variam de 8°C a 21°C ao longo do dia. Pela manhã, a sensação térmica de muito frio devido à temperatura e os ventos. Já o período da tarde será confortável. A umidade relativa atinge 50% e os ventos predominam de oeste com intensidade de 8 km/h.





