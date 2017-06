Inter confirma busca por atacante

01/06/2011 | 12h59

A busca por um atacante para o lugar de Rafael Sóbis, que não deverá renovar seu contrato com o Inter, é uma das prioridades do clube. Um dos nomes especulados é o de Dagoberto, do São Paulo. Mas o vice de futebol, Roberto Siegmann, e o diretor executivo de futebol do Inter, Newton Drummond, negam.



— O Inter vai contratar. Não sei se é o Dagoberto, mas vai contatar porque precisa de atacantes, muito em virtude da saída do Sóbis. Sem dúvidas, é um grande jogador — disse Newton.



Segundo o GloboEsporte.com, Drummond irá a São Paulo nesta semana para conversar com a diretoria são-paulina. João Paulo de Jesus Lopes, vice de futebol do clube, disse que "não adianta nem vir, porque vão perder a viagem. Teremos com eles a mesma postura que eles tiveram conosco em relação ao Guiñazu".



Siegmann nega qualquer contato com Dagoberto ou com seu empresário.



— Esta informação (da busca por Dagoberto) não confere. Mas é um grande jogador — falou.