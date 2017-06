Incêndio destrói duas casas em Passo Fundo

01/06/2011 | 09h08

Um incêndio na madrugada desta quarta-feira destruiu duas casas no bairro Operária em Passo Fundo. O fogo começou numa casa de madeira da rua Diogo de Oliveira e se alastrou para uma casa vizinha, de construção mista. Apenas a estrutura de alvenaria da segunda casa ficou em pé, o restante foi destruído. Os móveis das duas casas foram queimados também.



Os bombeiros foram chamados por policiais ao local, por volta das 4h45min. Os moradores já haviam deixado as casas sem ferimentos. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. O local foi isolado e a perícia está sendo feita para identificar a origem do fogo.