Homem de frases: relembre as declarações de Falcão desde sua chegada ao Inter

01/06/2011 | 07h11

Paulo Roberto Falcão completou 50 dias de trabalho no comando do Inter nesta terça-feira. Mas o momento não é bom. Além dos resultados ruins em campo, o estopim para uma possível crise no Beira-Rio passa por uma declaração que o próprio técnico proferiu domingo, no programa Papo no Bar, da Rádio Gaúcha. Após o término da segunda rodada do Brasileirão, na qual o time perdeu em casa para o Ceará por 1 a 0, ele disse que o Inter não tem grupo para ser campeão Brasileiro.



De um time vencedor e de reconhecida qualidade técnica de público e crítica, em todo o Brasil, teria o Inter se transformado em um grupo incapaz de vencer as competições que disputa? Nesta segunda, o vice de futebol, Roberto Siegmann, contrariou o treinador ao declarar que "o Inter tem força para ser campeão Brasileiro". Já em 9 de abril, no anúncio oficial do treinador, Siegmann havia declarado que "o pensamento dele (Falcão) bate com o meu".



Porém, o próprio Falcão quando foi apresentado como o novo treinador do Inter garantiu que o grupo do Inter era bom o suficiente para conquistar o Gauchão e a Libertadores:



— Temos que disputar todas as competições para ganhar. Temos um grupo forte para jogar tudo para ganhar. Vamos em busca disso.



Campeão Gaúcho contra o maior rival, na casa do adversário, o técnico colorado reiterou a polêmica declaração na tarde desta terça-feira, 31, em entrevista coletiva: — Não mudo uma vírgula do que disse — enfatizou.

Outra questão polêmica na trajetória de Falcão é a utilização de jovens. Desde que chegou ao Inter, o técnico não deu sequência a promessas como o garoto Oscar. No dia 15 de abril, ele garantiu que não teria medo de lançar as joias coloradas.

— Não tenho nenhuma restrição em colocar os garotos. Não tenho medo nenhum. A ideia é aproveitar o que for possível.

Quase um mês e meio depois, o técnico colorado ainda não vê o meia em condições de ser titular do Inter.

— Oscar precisaria de reforço muscular. Mas isso é impossível, pois precisaria parar e não temos como perdê-lo por três ou quatro meses. Quero o Oscar com drible e explosão.

Envolto em polêmicas depois de pedir reforços de forma pública, Falcão passou a conviver com um ambiente tenso no Beira-Rio. As vitórias nos próximos jogos viraram obrigação. Situação bem diferente da projetada pelo ídolo colorado no seu primeiro dia de trabalho como técnico do Inter:

— No futebol, o ambiente precisa ser leve. O futebol é importante, sim. Mas não é uma guerra, é alegria. A gente tem que se divertir com seriedade. É isso que eu espero.

