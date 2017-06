GRÁFICO: confira como andam as compras da dupla Gre-Nal

01/06/2011 | 15h12

Passadas duas rodadas do Brasileirão, Grêmio e Inter seguem atrás de novos reforços para a conquista do sonhado título nacional. No Olímpico, já desembarcaram Miralles e Marquinhos. Gilberto Silva está para chegar. Já no Beira-Rio, Gilberto até já jogou, enquanto Jô e Siloé são opções para o técnico Falcão. Mas não para por aí. Os grandes do Estado continuam investindo para reforçarem os planteis.

Os torcedores podem até discutir nomes e sugerirem outras preferências, mas o fato é que Grêmio e Inter estão se mexendo. O Tricolor três jogadores acertados e mais alguns na mira. Já o Colorado segue atrás de um atacante, mas também espera arranjar soluções defensivas.



Confia no gráfico abaixo como estão as compras da Dupla:

















