FOTO: Marquinhos faz primeiro treino físico no Grêmio

01/06/2011 | 09h51

Marquinhos no primeiro trabalho no Olímpico

Marquinhos no primeiro trabalho no Olímpico Foto: Tatiana Lopes

Um dos reforços do Grêmio apresentados nesta última terça, Marquinhos fez seu primeiro treino físico no Olímpico na manhã desta quarta. O meia, contratado por três anos junto ao Avaí, correu acompanhado pelos preparadores do clube. Em sua apresentação, o jogador se disse pronto para estrear.

Enquanto isso, os demais jogadores iniciavam treinamento físico, para depois trabalhar com bola, em campo reduzido. A boa notícia é a volta de Leandro aos treinos com o grupo. Vinícius Pacheco, Gabriel e Vilson também participaram normalmente.

O outro reforço apresentado ontem, o argentino Miralles, se recupera de lesão muscular e trabalhou no vestiário do clube nesta manhã. Em sua primeira entrevista coletiva, o atacante disse que estará à disposição dia 15 de junho, quando a janela para jogadores do Exterior deverá ser aberta.





