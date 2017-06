01/06/2011 | 12h48

Foto: Astrônomos conseguem registrar galáxia parecida com Via Láctea

Telescópio localizado no Chile conseguiu capturar a imagem de uma galáxia quase duas vezes maior que a nossa

Galáxia é em espiral e lembra a Via Láctea Foto: European Southern Observatory / European Southern Observatory

Astrônomos do European Southern Observatory (ESO) usando Wide Field Imager acoplado ao telescópio MPG/ESO, localizado em La Silla, no Chile, conseguiram capturar imagens da galáxia NGC 6744.



A galáxia, que também é em espiral, lembra muito a Via Láctea e fica aproximadamente a 30 milhões de anos-luz ao sul da constelação de "Pavo" (O Pavão). A NGC 6744 tem diâmetro quase duas vezes maior que o da Via Láctea, que tem uma dimensão de cerca de 100 mil anos-luz.