Chateado, Clementino entende que falta de gols o levou à reserva no Grêmio

01/06/2011 | 07h13

Apresentado como novo reforço do Grêmio em setembro de 2010, ao lado de Júnior Viçosa, o atacante Diego Clementino foi um dos pedidos do técnico Renato para reforçar o Grêmio na arrancada do clube até a quarta colocação no Brasileirão alcançando, consequentemente, uma vaga na Libertadores do ano seguinte. Naquele final de temporada o jogador que veio do América-MG se destacou por entrar no decorrer dos jogos e fazer gols, ou participar deles. Condição que lhe rendeu apelidos de "talismã" e "xodó".



Foto: Divulgação, Grêmio



O ano mudou, o Grêmio se preparou para novas competições no primeiro semestre e o grupo também começou a ser alterado. Dentro de campo as atuações de Clementino não se repetiram, e fora dele a disputa pela posição aumentou.

Diego Clementino foi de xodó a reserva do Grêmio, algumas vezes até deslocado para treinamentos em separado durante os coletivos. Chateado com a queda de rendimento, ele acredita que as lesões musculares e, principalmente a falta de gols, foram os fatores que mais o prejudicaram.

— As lesões me atrapalharam, tive dois estiramentos, e o último foi em um coletivo, em uma quarta-feira, antes do primeiro Gre-Nal — lembrou. — Até mesmo pelos gols não terem saído. Fiquei marcado no ano passado pelos gols — completou.

Mas, pelo menos nos treinamentos no Olímpico, Clementino já vê uma luz:

— Na semana passada fiz gol em um jogo-treino, em coletivo também. Confio no meu potencial. A gente não desaprende a jogar futebol de uma hora para a outra — comentou o atacante, que em 14 oportunidades neste ano ainda não balançou as redes.



Foto: Tatiana Lopes





Especulações

Apesar de admitir que está chateado com a reserva, Clementino não pensa em sair do Grêmio. Se diz focado no trabalho que realiza no clube e afirma que não recebeu proposta concreta de outras equipes, apenas acompanha especulações pela imprensa.

Recentemente, o nome do atacante surgiu como possível reforço do Goiás para a Série B do Brasileirão, o que ainda não foi confirmado. No Grêmio, a direção recebeu algumas sondagens.

— O que acontece é que, quando o atleta aparece em clube grande e fica sem jogar, surge muita especulação. Já recebi interesse de alguns clubes, mas é como eu falo, estou focado no Grêmio. Agora, se for algo bom para mim e para o Grêmio, posso até pensar no assunto — ressaltou.

— Primeiramente acho que a gente tem que estar sempre concentrado e focado no que a gente quer. É uma situação ruim que eu estou passando, fico chateado, mas respeito o Renato — acrescentou.



Concorrência aumenta

Promessa da base, Leandro, de 18 anos, surgiu muito bem neste ano, e fazendo gols. André Lima se recupera de lesão e terminou a temporada passada com um dos destaques. Borges deixou o Grêmio e foi para o Santos, mas Miralles foi contratado. E Paredes ainda está nos planos.

— É uma coisa normal, ainda mais quando os resultados não acontecem, principalmente na Libertadores, e a perda do título (do Gauchão). Mas também vejo isso como um incentivo, tenho que continuar trabalhando em busca do meu espaço — avaliou.

Para tentar voltar ao mesmo nível do ano passado, Clementino disse que sugeriu ao auxiliar Alexandre Mendes em algumas de suas conversas para que ele treinasse mais finalizações.

— Falei com o Alexandre depois da Libertadores, disse que eu não estava acomodado, que iria continuar buscando meu espaço. Disse que poderia treinar mais finalização, porque atacante sabe como é que é, né? Precisa de gol — encerrou.

O Grêmio adquiriu 60% dos direitos de Diego Clementino junto ao América-MG; os outros 40% são do próprio jogador.





