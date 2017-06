Cavenaghi terá de mostrar serviço para substituir Damião durante a Copa América

01/06/2011 | 12h06

O Inter terá o desfalque de um dos mais jogadores importantes do time no jogo contra o América-MG, marcado para as 18h30min deste domingo no Estádio Morenão, em Campo Grande: o centroavante Leandro Damião, convocado para os amistosos da Seleção Brasileira contra Holanda e Romênia. A opção é o argentino Cavenaghi, que, recuperado da pubalgia, ocuparia a vaga para estrangeiros deixada por Mario Bolatti, chamado para defender a Argentina diante de Nigéria e Polônia.



— Ele terá uma boa chance de mostrar, principalmente dentro da área, a que veio — disse o vice-presidente de futebol colorado, Roberto Siegmann.



O atacante teve poucas oportunidades desde que desembarcou no Aeroporto Salgado Filho e foi recebido com festa pela torcida colorada. Ele terá de marcar gols se quiser convencer o técnico Paulo Roberto Falcão a sacrificar um dos outros três argentinos da equipe durante a Copa América, quando o Inter deve voltar a ficar sem o centroavante titular.



— O Cavenaghi parece ser, também, um cara de área. Talvez mais trombador, mas é homem de área — opinou o comentarista da Rádio Gaúcha e colunista de Zero Hora Wianey Carlet, em entrevista por telefone ao clicEsportes.



Durante a Copa América, Falcão terá à sua disposição os quatro estrangeiros e, pela regra, só pode escalar três deles. Ele precisará de um centroavante e, se quiser contar com o ex-River, terá de tirar um dos três titulares estrangeiros — Bolatti, D'Alessandro ou Guiñazu. A missão de Cavenaghi será provar para o técnico que valerá a pena fazer a alteração.



— O Bolatti não está justificando sua titularidade, e se sobrasse ele eu não me surpreenderia — analisa Wianey.



Cavenaghi disputa uma vaga com Gilberto, ex-atacante do Santa Cruz-PE, que se destacou nos primeiros treinos no Beira-Rio e recebeu uma chance durante a derrota de sábado para o Ceará. Wianey acredita que esta deveria ser a dupla ofensiva colorada.



— O problema não é quem vai ser o substituto de Damião, mas o companheiro de ataque que o Damião também não tem — argumenta o jornalista, para quem Zé Roberto não está convencendo na tarefa de fazer gols e municiar o companheiro.



O Inter volta aos treinos às 15h30min desta quarta-feira no Beira-Rio. Falcão ainda comanda outros dois trabalhos, nas manhãs de quinta e sexta, antes da viagem a Campo Grande (MS), local da partida, marcada para as 11h40min de sábado.





>> Confira





Seleção clicEsportes

Escolha os craques, o melhor esquema e o principal técnico do Campeonato Brasileiro

Simulador de classificação

Faça suas previsões rodada a rodada e confira como seu time fica na tabela de classificação do Brasileirão 2011









Histórico de desempenho

Confira como foi o seu time nas últimas edições do Brasileirão e compare o desempenho com o de outras equipes em gráficos