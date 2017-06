01/06/2011 | 20h42

Caminhoneiro é preso em São Gabriel, na Região Central, por suspeita de estupro

Ele teria tentado abusar de menina de 10 anos

Um caminhoneiro de 31 anos foi preso por volta das 15h15min desta quarta-feira, às margens da BR-290, em São Gabriel, na Região Central, por tentativa de estupro. A vítima é uma menina de 10 anos. Segundo a polícia, ele teria chamado a menina para dentro da cabine do caminhão, a ameaçado com uma faca e mandado que tirasse a roupa. Ele teria abaixado as calças e passado a mão na criança, que conseguiu fugir e pedir ajuda de vizinhos. O homem foi encaminhado ao presídio da cidade.



Ele foi pego por policiais militares quando tentava colocar o caminhão na garagem da empresa na qual trabalha, perto do local do crime. Em depoimento, ele negou ter tentado abusar da menina.