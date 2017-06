Trio é preso suspeito de cometer latrocínio em São Vicente do Sul, na Região Central

31/05/2011 | 13h36

Três jovens são suspeitos de assaltar e assassinar um idoso em São Vicente do Sul, na Região Central. O crime ocorreu na noite de 6 de maio.

De acordo com a Polícia Civil, um adolescente de 17 anos, um rapaz de 19 e uma jovem de 22 anos são suspeitos. A mulher teria confessado o crime e a participação dos rapazes no dia 16 de maio.

Segundo a polícia, na noite de 6 de maio, os jovens teriam atraído Walter Flores Ferreira, 77 anos, até a Rua Antônio Gomes, perto de um açude. Em seguida, teriam roubado um telefone celular e cerca de R$ 800 e lhe dado quatro facadas no pescoço. A vítima morreu trancada dentro do carro.

O corpo do idoso foi encontrado pela polícia na manhã de 7 de maio. Após as investigações, no dia 16, a Justiça emitiu um mandado de prisão preventiva para os dois maiores de idade e determinou a apreensão do adolescente.

Nesta data, os suspeitos foram recolhidos aos presídios de São Vicente do Sul e Cacequi. O menor foi encaminhado ao Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Santa Maria.