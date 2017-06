Tinga se disponibiliza para fazer dupla com Guiñazu na primeira função do meio-campo

31/05/2011 | 09h11

Tinga deve ocupar a vaga de Bolatti diante do América-MG, no domingo, às 18h30min, pela terceira rodada do Brasileirão. Como o argentino está cedido à seleção, existe a opção clara de Falcão recuar o camisa 7 para exercer a primeira função do meio-campo ao lado de Guiñazu. Após o treino físico desta segunda-feira, o jogador se disponibilizou a atuar mais na marcação em campo:

– Vai depender do Falcão se atuarei ao lado do Guiñazu. Acredito que posso exercer bem. Funcionamos no primeiro Gre-Nal, quando o Grêmio só conseguiu empatar quando o Inter teve um jogador expulso – avalia Tinga.

Se o meia for confirmado ao lado de Guiñazu, abriria uma vaga para Oscar. Recentemente, Falcão disse que o garoto colorado ainda não está pronto para ser titular do Inter - o que não concorda Tinga:

– O Oscar é um jogador que tem todas condições de jogar no Inter. Talvez o Falcão tenha falado em um sentido de projeção. Acredito que ficará pouco tempo no Brasil. É um jogador que está pronto para nos ajudar. Mas cada um tem sua opinião. Se o Oscar estiver mais forte e continuar com essa técnica e velocidade, será um ganho para a carreira dele – comenta.

Tinga destacou que, mesmo que Oscar seja "magrelo", é forte nas divididas:

– O Oscar é um jogador de força, mesmo magro. É difícil ganhar dividida e derrubá-lo.

Em relação ao duelo contra o América-MG, partida válida pela terceira rodada do Brasileirão, Tinga comemorou o fato de a partida não ser realizada em Belo Horizonte. O jogo será realizado em Mato Grosso do Sul e deverá ter forte presença da torcida colorada.

– É um momento que a gente precisa do torcedor. É um fator que pode nos ajudar bastante. Mesmo jogando fora, é um fator que pode nos ajudar – finaliza.

