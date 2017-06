Sem Damião, Falcão deve encaminhar o time com Cavenaghi e Zé Roberto

31/05/2011 | 16h55

Nei e Cavenaghi devem ser reforços para o Inter para encarar o América-MG, domingo, pela terceira rodada do Brasileirão. Ambos treinaram com bola na tarde desta terça-feira e já se mostraram aptos para ficar a disposição do treinador.

Enquanto o atacante está recuperado de uma pubalgia, o lateral se recuperou de dores no joelho direito. Por outro lado, Rafael Sobis segue com o setor de preparação física.

Sem Damião, a tendência é a de que Falcão encaminhe o ataque com Zé Roberto e Cavenaghi. Durante o treino da tarde desta terça, o treinador parou por alguns minutos ao lado dos jogadores para passar orientações.

A tendência é de que o time se encaminhe com: Renan; Nei; Bolívar, Rodrigo e Kleber; Guiñazu, Tinga, Oscar e D’Alessandro; Zé Roberto e Cavenaghi.

Na tarde desta terça, Oscar foi poupado das atividades. Com dores, Kleber realizou apenas corridas ao redor do gramado.

Simulador de classificação

Faça suas previsões rodada a rodada e confira como seu time fica na tabela de classificação do Brasileirão 2011