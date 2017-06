Seleções podem desfalcar o Inter em até 14 jogos

31/05/2011 | 07h14

Inter fará um pedido à CBF para liberar Oscar e Juan do Mundial Sub-20

O Inter tem em seu plantel cinco jogadores com boas chances de disputar campeonatos importantes pelas seleções nacionais. Ao todo, entre junho e agosto, a Argentina e os times principal e sub-20 do Brasil podem deixar o técnico Paulo Roberto Falcão sem pelo menos um de seus principais jogadores por 14 jogos, 12 pelo Brasileirão e dois pela Copa Audi.

No próximo jogo, Falcão ficará sem dois titulares: o volante Mario Bolatti, que defenderá a Argentina nos amistosos contra Nigéria e Polônia, respectivamente nos próximos dias 1º e 5, e o centroavante Leandro Damião, convocado por Mano Menezes para enfrentar Romênia e Holanda nos dias 4 e 7. Assim, não poderão enfrentar o América-MG no próximo domingo em Campo Grande.

Presentes na última convocação de seus países, Damião e Bolatti têm grandes chances de disputar a Copa América, que será realizada entre os dias 1º a 24 de julho de 2011. Apesar de não ter sido chamado para os amistosos desta semana, o meia D'Alessandro já foi lembrado em outras ocasiões pelo técnico da Argentina, Sergio Batista, e também pode ir ao torneio. Seria o terceiro titular colorado a desfalcar a equipe por oito jogos.

Os outros dois possíveis desfalques são reservas, mas não deixam de ser peças importantes: o meia Oscar e o zagueiro Juan. O técnico Ney Franco já manifestou o desejo de contar com ambos durante o Mundial Sub-20 da Colômbia, marcado para o período entre 30 de julho a 20 de agosto. Se isso ocorrer, eles serão chamados para um período de treinos que deve começar na primeira semana de julho.

O Inter fará um pedido à CBF para liberar os jogadores somente no início da competição. Mas o diretor-executivo de futebol Newton Drummond disse ao clicEsportes que acha difícil que a entidade atenda. Assim, somando as três seleções nas duas competições, são 14 jogos sem que o Inter conte com todo o grupo.

Confira as partidas que cada jogador pode desfalcar o Inter:

Leandro Damião e Bolatti



05/06 - DOM - América-MG x Inter (amistosos de Brasil e Argentina)

26/06 - DOM - Inter x Figueirense (Treinos para a Copa América)

06/07 - QUA - Inter x Atlético-PR (Copa América, primeira fase)

09/07 - SAB - Vasco x Inter (Copa América, primeira fase)

14/07 - QUI - Corinthians x Inter (Copa América, intervalo entre primeira fase e quartas de final)

17/07 - DOM - Inter x São Paulo (Copa América, quartas de final)

23/07 - SAB - Avaí x Inter (Copa América, terceiro lugar e véspera da final)

26/07 - TER - Barcelona x Inter (dois dias após a Copa América)

27/07 - QUA - Final ou decisão do terceiro lugar da Copa Audi (dois dias após a Copa América)

D'Alessandro



26/06 - DOM - Inter x Figueirense (Treinos para a Copa América)

06/07 - QUA - Inter x Atlético-PR (Copa América, primeira fase)

09/07 - SAB - Vasco x Inter (Copa América, primeira fase)

14/07 - QUI - Corinthians x Inter (Copa América, intervalo entre primeira fase e quartas de final)

17/07 - DOM - Inter x São Paulo (Copa América, quartas de final)

23/07 - SAB - Avaí x Inter (Copa América, terceiro lugar e véspera da final)

26/07 - TER - Barcelona x Inter (dois dias após a Copa América)

27/07 - QUA - Final ou decisão do terceiro lugar da Copa Audi (dois dias após a Copa América)

Oscar e Juan



06/07 - QUA - Inter x Atlético-PR (Treinos para o Mundial Sub-20)

09/07 - SAB - Vasco x Inter (Treinos para o Mundial Sub-20)

14/07 - QUI - Corinthians x Inter (Treinos para o Mundial Sub-20)

17/07 - DOM - Inter x São Paulo (Treinos para o Mundial Sub-20)

23/07 - SAB - Avaí x Inter (Treinos para o Mundial Sub-20)

26/07 - TER - Barcelona x Inter (Treinos para o Mundial Sub-20)

27/07 - QUA - Final ou decisão do terceiro lugar da Copa Audi (Treinos para o Mundial Sub-20)

04/08 - QUA - Fluminense x Inter (Mundial Sub-20, primeira fase)

07/08 - DOM - Inter x Cruzeiro (Mundial Sub-20, intervalo entre a primeira fase e as quartas de final)

14/08 - DOM - Bahia x Inter (Mundial Sub-20, quartas de final)

17/08 - QUA - Inter x Botafogo (Mundial Sub-20, semifinais)

21/08 - DOM - Inter x Flamengo (Mundial Sub-20, um dia após a final)

