Secretaria de Saúde confirma 171 casos de dengue contraídos no Estado em 2011

31/05/2011 | 18h28

O Rio Grande do Sul contabiliza 1.360 notificações de casos suspeitos de dengue em 2011, segundo boletim do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) divulgado nesta terça-feira. Deste total, foram confirmados 171 casos autóctones da doença (quando a dengue é contraída em território gaúcho) e 928 casos suspeitos foram descartados após a realização de exame laboratorial.Na Região Noroeste são nove casos no município de São Luiz Gonzaga, 140 no município de Santa Rosa e três no município de Três de Maio. Também há registro de um caso em Santo Cristo e um em Tucunduva, de pacientes que contraíram a doença em Santa Rosa.Na Região Metropolitana foram registrados 11 casos em Porto Alegre, um em Alvorada, que se contaminou em Porto Alegre, no local de trabalho, e um em Canoas, cujo local de infecção está sendo investigado.Os casos de dengue importados de outros estados ou países somam 88 no Estado, informa o boletim.O governo do Estado mantém ações em conjunto com os municípios para o controle do mosquito vetor (Aedes aegypti), organização da assistência aos pacientes e mobilização social para combate aos focos do mosquito e prevenção à doença.A íntegra do documento, com o detalhamento da notificação de casos por município, está disponível