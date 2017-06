Resumo do RBS Notícias - RBS TV

31/05/2011 | 19h33

— Reajuste para os professores estaduais foi aprovado esta tarde na Assembleia Legislativa.— Juiz foi afastado do cargo por favorecer amigos em decisões São Lourenço do Sul.— Apreendido material explosivo em Frederico Westphalen.— Terminou há pouco a reunião entre presidente Dilma, ministros e representantes das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014.— Relatório parcial do governo com as ações para apurar as irregularidades no Daer foi entregue esta tarde na Assembleia.— Operação policial apreendeu máquinas caça-níqueis em São Leopoldo.— Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na RS-470, em Garibaldi.— Liberado o trânsito na RS-448, na Serra.— Pelo menos 60 animais apareceram mortos em propriedades rurais de Canguçu.— Em reunião com o governador Tarso Genro, grupo Hyundai manifestou interesse em investir no porto de Rio Grande.— Impasse nas relações comerciais entre Brasil e Argentina faz com que falte espaço para armazenar veículos importados no porto de Rio Grande.— Dois novos reforços gremistas para o Campeonato Brasileiro chegaram hoje a Porto Alegre.— Começou hoje, em Gramado, o Salão Internacional do Couro e do Calçado.