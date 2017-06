31/05/2011 | 21h10

Resumo do Jornal Nacional - Rede Globo

— Falta de policiamento facilita o tráfico de drogas e armas nas fronteiras do Centro-Oeste.



— Senado aprovou hoje projeto que convoca plebiscito sobre a criação do Estado de Tapajós.



— Ministra da Secretaria de Direitos Humanos reconheceu que governo não consegue garantir escolta a ameaçados em conflitos agrários.



— Três bandidos morreram em confronto com a polícia no interior de São Paulo.



— Polícia Civil de São Paulo prendeu sete integrantes de uma quadrilha especializada em ataques a caixas eletrônicos.



— Motoristas do Rio Grande do Sul com mais de 20 pontos na CNH estão sendo notificados por policiais militares.



— Organização Mundial da Saúde admite que uso de celulares pode causar câncer.



— Subiu para 16 o número de mortos devido a surto de infecção na Europa.



— Cientistas brasileiros querem desenvolver sensor de velocidade mais eficiente para aviões.



— Preocupação com o meio ambiente reúne, em São Paulo, prefeitos e representantes de 59 cidades.



— Diretor-geral do Dnit fez declaração polêmica em reunião com prefeitos no Paraná.



— Entram em vigor regras novas para o cartão de crédito no Brasil.



— FMI reduziu de 80 para cinco o número de tarifas que podem ser cobradas pelas operadoras de cartões de crédito.



— Ditador da Síria decretou medidas que garantem anistia geral a presos políticos.



— General da Sérvia acusado de crimes de guerra chegou a prisão em Haia.



— Jogador do Corinthians feriu amigo acidentalmente com espingarda de chumbinho em São Paulo.



— Presidente da Fifa, Joseph Blatter, deve ser reeleito amanhã em meio a série de denúncias de corrupção.



— Presidente Dilma Rousseff anunciou medidas para acelerar o andamento das obras de infraestrutura para a Copa 2014.



— Torcedores enfrentaram fila por um ingresso para o amistoso da Seleção contra a Holanda, no sábado.