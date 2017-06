Resumo do Jornal do Almoço - RBS TV

31/05/2011 | 13h01

— Marquinhos, do Avaí, é o novo reforço do Grêmio.

— Técnico do Inter diz que equipe não tem condição de ser campeã do Brasileirão e provoca polêmica.

— Servidores municipais de Pelotas realizam uma nova paralisação de hoje até quinta-feira.

— Operação policial ontem à noite apreendeu drogas e armas em um local utilizado como depósito por um traficante, na zona sul de Porto Alegre.

— Diversas entidades participam do Dia Estadual da Luta Contra o Câncer Bucal, em Porto Alegre. Na Esquina Democrática, estão sendo realizados exames preventivos e orientação sobre o consumo de álcool, cigarro e exposição ao sol.

— Servidores da prefeitura de Porto Alegre aceitaram proposta do governo e voltaram ao trabalho hoje.

— Município de Caraá, no litoral norte do Estado, é o mais pobre do RS.

— Cerca de cem agricultores bloqueiam a RS-448, na Serra, para pedir o asfaltamento da via.

— Dois homens foram presos, durante madrugada, tentando arrombar um caixa eletrônico no centro de Rio Pardo.

— Celulares, facas, baterias, carregadores e drogas foram encontrados durante revista, esta manhã, no Instituto Penal de Viamão.

— Reportagem explica o que fazer caso o carro pegue fogo. Apenas, na Capital foram 138 incêndios em veículos no ano passada.

— Briques movimentam economia e oferecem produtos que agradam consumidor com perfil exigente.

— Um dos ícones do rock, Alice Cooper, fala com exclusividade ao JA. O roqueiro faz show hoje em Porto Alegre.

