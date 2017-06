31/05/2011 | 01h00

Resumo do Jornal da Globo - Rede Globo

— Pesquisa apontou que a maioria dos funcionários se considera melhor do que os seus chefes no trabalho.



— Novas regras para conter o risco de endividamento devem ajudar o consumidor a partir de quarta-feira.



— Começaram nesta segunda-feira as obras para o futuro estádio do Corinthians em São Paulo.



— O presidente da Fifa, Joseph Blatter, falou em coletiva sobre as acusações e escândalos envolvendo a entidade nos últimos dias.



— Justiça do Paraná decidiu que não irá a julgamento o assassino do cartunista Glauco e de seu filho.



— Governo federal realizou reunião de emergência para discutir a onda de violência no campo.



— Senado reinaugurou exposição que conta a história da Casa, mas omitiu o impeachment de Collor.



— Alemanha anunciou que pretende abandonar a energia nuclear até 2022.



— GP de Mônaco confirmou a liderança isolada de Sebastian Vettel na Fórmula-1.