31/05/2011 | 18h00

Resumo do Globo Notícia - Rede Globo

Edição da tarde

— Polícia Civil prendeu policiais militares suspeitos de roubo de caixas eletrônicos em São Paulo.



— Casal de bolivianos foi flagrado com cocaína no estômago no interior de São Paulo.



— Incêndio destrói parque ambiental na região metropolitana de Belo Horizonte.



— Violência envolvendo traficantes de drogas voltou a deixar vítimas no norte do México.



— General da Sérvia acusado de crimes de guerra chegou a prisão em Haia.



— Brasil e Holanda farão amistoso no próximo sábado em Goiânia.



— Roger Federer avançou para a semifinal de Roland Garros e enfrenta Novak Djokovic.