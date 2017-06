31/05/2011 | 20h25

Resumo do Correspondente Ipiranga 20h - Rádio Gaúcha

— Justiça já ouviu oito ciclistas na primeira audiência do caso do atropelamento coletivo ocorrido em Porto Alegre em fevereiro.



— A Rádio Gaúcha realiza esta noite, em Santo Ângelo, mais uma edição do projeto Debates do Rio Grande.



— Governo entregou na Assembleia Legislativa um relatório dos primeiros 30 dias de funcionamento da força-tarefa que analisa irregularidades no Daer.



— Cpers ameaça entrar em greve para protestar contra o pacote de sustentabilidade do governo Tarso Genro.



— O superintendente de Desenvolvimento da Trensurb, Humberto Kasper, foi empossado nesta tarde, em Brasília, como novo diretor-presidente da empresa.



— O prefeito de São Borja foi confirmado como o novo presidente da Famurs, prometendo cobrar do Estado mais recursos para a área da saúde.



— O ex-vice cônsul de Porto Alegre suspeito de desviar R$ 2,5 milhões da Arquidiocese da Capital perdeu o título diplomático.



— A polícia civil recuperou praticamente toda a carga que havia sido roubada da sede da Companhia de Cigarros Souza Cruz na madrugada de domingo, na zona norte de Porto Alegre.



— O governo federal anunciou as principais medidas do Plano Agrícola 2011-2012, aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional na semana passada.



— Uma portaria do governo federal liberou a saída de mil carros do estacionamento do Porto de Rio Grande.



— A GM espera resolver a situação antes do desembarque de 2,1 mil novos automóveis vindos da Argentina, previsto para quinta ou sexta-feira.