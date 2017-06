Resumo do Correspondente Ipiranga 18h50min - Rádio Gaúcha

31/05/2011 | 19h05

— A missão gaúcha do governo e de empresários que está na Coreia do Sul visita hoje grandes centros de pesquisa na cidade de Asan.— Delegado de Três Coroas abriu inquérito para apurar as causas do incêndio que destruiu na madrugada de hoje a fábrica de calçados Sohne.

— Uma bomba caseira foi encontrada nesta tarde no Fórum da Comarca de Osório, no Litoral Norte.— Polícia e o Exército intensificaram a fiscalização sobre o comércio e o uso de explosivos no Rio Grande do Sul.— Senadores aprovaram, durante reunião conjunta de três comissões da Casa, projeto de lei que pretende restabelecer o antigo fuso horário do Acre.— O plenário do Senado aprovou ainda projeto que prevê a realização de plebiscito sobre a criação do estado de Tapajós, que seria uma divisão do Estado do Pará.— O presidente do Congresso Nacional anunciou a volta do impeachment do ex-presidente Fernando Collor à galeria do Senado.— A presidente Dilma Rousseff e o prefeito José Fortunati acertaram a realização de reuniões periódicas para tratar da ampliação do aeroporto Salgado Filho e aceleração do processo de instalação dos equipamentos antineblina.— Empresas privadas, em parceria com a Infraero, vão administrar e concluir as reformas dos terminais dos aeroportos de Campinas, Guarulhos e Brasília.— Com a chegada do frio, a prefeitura de Porto Alegre abriu 110 vagas em albergues.— Depois da terceira tentativa, os deputados aprovaram por unanimidade o reajuste aos professores do Estado.