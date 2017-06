31/05/2011 | 13h17

Resumo do Correspondente Ipiranga 12h50min - Rádio Gaúcha

— Começaram depoimentos de ciclistas atropelados no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Até o fim da tarde, 17 vítimas vão falar.



— Contaminação por bactéria na Alemanha causa mais uma morte. São 15 vítimas até agora.



— Produção industrial brasileira recuou em abril. Queda foi de 2,1% em relação a março.



— Empreendedores individuais pagarão metade do INSS a partir de junho.



— Zagueiro do Corinthians Leandro Castán feriu um amigo com tiro acidental no interior de São Paulo.



— Operação prende PMs suspeitos de roubar caixas eletrônicos em São Paulo.



— Em São Leopoldo, operação de combate a jogos ilícitos apreendeu mais de 100 máquinas caça-níqueis nesta manhã.



— Incêndio que destruiu fábrica de calçados nesta madrugada no Vale do Paranhana pode ter sido criminoso.



— Órgão Especial do Tribunal de Justiça afastou juiz de São Lourenço do Sul por improbidade.



— Cambará do Sul registrou a menor temperatura desta terça-feira no Estado: 2,5ºC.



— Grupo de agricultores bloqueia a RS-448, que liga Antônio Prado a Nova Roma do Sul, na Serra.



— Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia aprovou parecer favorável à proposta que mantém o caráter público dos serviços de fornecimento de água e de saneamento.



— Cpers promete lotar as galerias da Assembleia Legislativa para garantir a votação do reajuste do magistério.