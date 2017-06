Resumo do Chamada Geral - Rádio Gaúcha

31/05/2011 | 12h01

— Incêndio em fábrica de calçados no Vale do Paranhana está sob suspeita. Bombeiros combateram o fogo em dois locais diferentes na mesma empresa.

— Agricultores protestam e bloqueiam rodovia na serra gaúcha.

— Servidores do INSS realizam vigílias em todo o país por melhorias nas condições de trabalho.

— Proprietário de estacionamento ao lado de penitenciária de Viamão é encaminhado para delegacia.

— Dilma se reúne com prefeitos e governadores para acelerar as obras nas cidades-sede de 2014.

— Acontece hoje na região das Missões do Estado mais uma edição do Debates do Rio Grande.

— Hyundai admitiu hoje ter interesse em administrar parte do Porto de Rio Grande. Essa foi a grande novidade do dia da comitiva do governador em Seul.

— Tribunal de Justiça afasta juiz de São Lourenço por improbidade.

— Volta ao trabalho de municipários ainda não reflete em baixa na procura por emergências da Capital.

— Reajuste do magistério deve ser votado hoje na Assembleia. Líder de governo confia na base aliada.