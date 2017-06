Rafael Marques supera problemas e aguarda novas oportunidades no Grêmio

31/05/2011 | 14h08

Depois de um período instável, com a ida para a reserva e até a especulação de uma possível saída do Grêmio, Rafael Marques ganha fôlego. Titular contra o Atlético-PR, o zagueiro afirma que superou os problemas pelo qual passou nos últimos dias. Com a atuação na vitória tricolor por 1 a 0 fora de casa, o jogador acredita que pode ter novas oportunidades. No próximo domingo, o adversário pela terceira rodada do Brasileirão será o Bahia, no Olímpico.

— Está superado. Eu aceito as críticas, os elogios, até porque quando erro não me considero o pior zagueiro, nem quando acerto me considero o melhor. A gente tem que estar sempre com equilíbrio, com os pés no chão. A cobrança aqui é muito forte — disse o jogador em entrevista após o treino da manhã desta terça.

Foi a partir de uma conversa séria com o técnico Renato que Rafael Marques iniciou a retomada. Segundo ele, ficou sabendo de uma possível liberação para procurar outro clube através da imprensa. Mas o zagueiro sempre deixou claro sua identificação com o Grêmio e a vontade de seguir vestindo a camisa tricolor. Neste ano ele completa sua terceira temporada no Olímpico.

— Conversei com o Renato. Ele me falou o que eu tinha que melhorar, foi uma conversa particular. Ele é um cara muito sincero em tudo o que fala. Ele colocou o que eu teria que trabalhar. Ninguém é perfeito, tem que procurar saber onde errou para tentar acertar — comentou.

Colocando-se no direito de não abrir o teor da conversa com o treinador, Rafael Marques também admitiu que, além de questões técnicas, também passou por um problema pessoal, já resolvido.

— Jamais tive problemas de convívio, estou aqui há dois anos e meio e o que não se pode falar é sobre minha pessoa e sobre meu caráter. A questão é de jogo, foram erros, e tinha um assunto pessoal que estava me atrapalhando — resumiu.

Busca por zagueiros

Não é segredo que o Grêmio busca dois zagueiros para reforçar o grupo. Seria um, mas a lesão grave de Rodolfo forçou a direção a aumentar a procura. Rafael Marques não se sente ameaçado, mas sabe que terá que trabalhar ainda mais para brigar por espaço entre os titulares daqui para frente.

— O mais importante neste momento é formar um grupo qualificado, onde 27, 28 estejam prontos para quando o Renato precisar. Se ele acha que precisa de zagueiros, eu respeito. Desde quando se falou em lista de dispensas ninguém veio falar que eu estava liberado para procurar clube. Eu adoro estar aqui e meu pensamento é ficar, até porque se eu quisesse sair, já tinha saído — afirmou.

Contra o Bahia, Rafael Marques se credencia para começar novamente. Saimon também pode continuar ao lado dele. Mas Vilson, já recuperado, intensifica os treinamentos e poderá ficar à disposição para domingo.



