Polícia Civil deflagra operação contra jogos ilícitos no Vale dos Sinos

31/05/2011 | 12h22

Com pelo menos 40 mandados de busca e apreensão, cerca de 100 agentes da Polícia Civil, Brigada Militar e Guarda Municipal de São Leopoldo vasculharam a cidade no combate a jogos ilícitos, na manhã desta terça-feira.



A Operação Reconquista 8 teve início às 8h e seguirá durante o dia, coordenada pelo titular da 2ª Delegacia de Polícia de São Leopoldo, delegado Adriano Nonnenmacher. Também participam da operação mais oito delegados da região do Vale dos Sinos.



Mais de 50 locais clandestinos foram mapeados, incluindo uma fábrica de máquinas caça-níqueis. Conforme registro da Polícia Civil, até o momento já foram apreendidas mais de 100 máquinas e a expectativa é de que haja mais apreensões até o fim da tarde.