Municipários de Pelotas realizam paralisação por reajuste salarial

31/05/2011 | 14h20

Enquanto em Porto Alegre os municipários voltaram a trabalhar nesta manhã, em Pelotas os servidores reuniram-se na Câmara de Vereadores e deflagraram uma nova paralisação que se estenderá até quinta-feira.



O objetivo do protesto é evitar que a proposta de aumento salarial entre em votação enquanto não houver acerto do sindicato com a prefeitura do município para a definição da forma e do percentual de reajuste.



O governo oferece o índice da inflação no período, 6,3%, e a instituição de um piso municipal para a educação de R$ 1009,00. Mas os servidores querem 13% de aumento salarial, mais reajuste no vale alimentação e o pagamento imediato do piso nacional dos professores que é de R$ 1187.



A categoria prevê uma passeata no centro da cidade para esta quarta-feira. Já na quinta-feira, os municipários realizarão uma nova assembleia para decidir se entram em greve ou retomam as atividades.