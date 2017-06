Marquinhos chega e diz estar pronto para "encarnar o espírito gremista"

31/05/2011 | 10h59

O meia Marquinhos, novo reforço do Grêmio, desembarcou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, pouco antes das 11h desta terça. O jogador, que estava emprestado pelo Santos ao Avaí, apareceu acompanhado pelo segurança Fernandão e do assessor de imprensa João Paulo da Fontoura.

— Quero disputar um Gre-Nal, encarnar o espírito gremista e entrar para a história — disse o jogador.

A chegada do jogador foi bastante tranquila. Alguns torcedores identificados com a camiseta do Grêmio e crianças que estavam no aeroporto pediram autógrafos para o atleta.

Marquinhos já teve a oportunidade de atuar em grandes clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, São Paulo, Santos e Atlético-MG. Agora, está pronto para mais um desafio:

– Estou chegando para mais uma grande equipe. O torcedor do Grêmio cobra bastante. Já enfrentei o Grêmio dentro do Olímpico e sei das dificuldades que é se jogar aqui. Vim para ser feliz. Quero o bicampeonato brasileiro, já que no ano passado fui campeão da Copa do Brasil com o Santos.

O novo jogador do Grêmio elogiou os jogadores que formam atualmente o meio-campo tricolor. Como estava em atividade no Avaí, só depende da regularização dos documentos para ficar à disposição do técnico Renato.

– Gosto muito de jogar como um terceiro volante do meio-campo. O Grêmio tem um meio-campo de muita qualidade e vou ter que buscar meu espaço.

A apresentação oficial de Marquinhos ocorre na tarde desta terça-feira no estádio Olímpico. Junto com ele será apresentado o argentino Miralles, que desembarca por volta das 14h em Porto Alegre.



