Mar baixa e tem formação melhor no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina

31/05/2011 | 14h58

Apesar do tempo parcialmente nublado, o litoral norte do Rio Grande do Sul apresenta mar grande nesta terça-feira, com ondulação consistente. As séries podem chegar a 1 metro e meio. Depois da forte ressaca do final de semana, a água está mais lisa, com melhor textura. O vento é quase uma brisa e há bons expressos para a direita.



Em Santa Catarina, o tempo é bom com algumas nuvens no leste da ilha. O vento sopra de oeste em meio a um terral brando que não interefere na formação. O mar baixou, mas segue grande, na faixa de 1 metro e meio com séries que podem chegar a 2 metros.



No norte e no sul de Florianópolis, boas ondas sob influência de ondulação sudeste. Temperatura da água ainda um pouco fria indica um long john de inverno. A previsão é de vento norte para esta tarde. Sexta-feira, novo vento e ondulação sul chegam para o final de semana. Bom para competidores e público do SuperSurf Prime International, que começou nesta terça-feira, na Praia da Vila, em Imbituba.