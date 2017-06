Lúcio leva pancada na costela, passa por exames, mas não tem lesão

31/05/2011 | 10h18

Com dores na costela esquerda, o lateral Lúcio deixou o Estádio Olímpico na manhã desta terça para fazer exames no tórax, no hospital Mãe de Deus. Segundo informações da assessoria de imprensa do Grêmio, o resultado não acusou lesão. O jogador foi apenas preservado do treinamento físico no campo suplementar. Com uma semana inteira para se recuperar, não deve preocupar para o jogo de domingo, contra o Bahia, pela terceira rodada do Brasileirão.

O grupo foi dividido para o primeiro turno de trabalhos nesta manhã. Alguns ficaram na academia, enquanto outros correram no campo. À tarde o grupo volta aos treinos.



Leandro corre e finaliza recuperação



Foto: Tatiana Lopes.

O atacante Leandro está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na virilha esquerda. Nesta terça ele correu em volta do gramado ao lado de Vinícius Pacheco. Na quarta deve ser liberado para treinar com o grupo, e talvez com bola.

Seguem no departamento médico André Lima, Rodolfo e Adilson.

