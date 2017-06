Jornal Olé destaca gol de Iarley sobre o Inter

31/05/2011 | 12h45

O título mundial de 2006 não foi o primeiro da carreira do atacante Iarley. Antes de conquistar o mundo pelo Inter, ele já havia o feito pelo Boca Juniors, e por isso é lembrado até hoje na Argentina. Tanto que o site do jornal Olé , o principal diário esportivo do país, destaca nesta terça o gol anotado pelo cearense sobre o Colorado no Beira-Rio.

A reportagem destaca que, mais uma vez, Iarley surpreende um time vermelho e branco em seus domínios. Em 2003, ele anotou um dos gols da vitória do Boca Juniors sobre o River Plate no Superclássico realizado no Monumental de Nuñez, pelo Campeonato Argentino. E neste domingo, marcou o gol da vitória do Ceará sobre o Inter pelo Brasileirão no Beira-Rio.

"Se vê que o vermelho e branco o motiva. E o ajuda a continuar com vigor. Aos 37 anos, Pedro Iarley, no entanto, joga e faz gols importantes, como aquele de 2003 contra o River Plate no Monumental. Esta vez pelo Ceará, comemorou o 1 a 0 sobre o Inter de Porto Alegre pela segunda rodada do Brasileirão", diz o texto.

O site do jornal lembra ainda que Iarley conquistou a Libertadores e o Mundial de 2006 pelo Inter, e estampa uma foto da homenagem que o cearense recebeu antes da partida contra o ex-clube.

