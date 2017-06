31/05/2011 | 07h55

Irã retém avião oficial de Angela Merkel por duas horas

Aeronave sobrevoou espaço aéreo da Turquia, até receber permissão para atravessar território iraniano

O avião oficial da chanceler alemã, Angela Merkel, foi retido por cerca de duas horas no espaço aéreo da Turquia, por ordens de autoridades iranianas. A aeronave se dirigia à Índia para uma viagem oficial.



O Airbus A-340 da chanceler alemã teve de aguardar permissão para atravessar o território do Irã, informou Steffen Seibert, porta-voz oficial do governo da Alemanha.



A retenção da aeronave foi considerada pelas autoridades alemãs uma falta de respeito "que não estamos dispostos a tolerar", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Guido Westerwelle.