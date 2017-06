Incomodado com as críticas, Falcão cita Roth

31/05/2011 | 21h51

Quanto vale um Gauchão? Até quando dura a memória do torcedor e da imprensa? Com um título do campeonato estadual e menos de 60 dias de trabalho, Paulo Roberto Falcão levantou estes questionamentos na tarde desta terça-feira durante a entrevista coletiva. O técnico colorado demonstrou desconforto com as críticas em tão pouco de tempo de Inter.

O maior ídolo da história do clube já conquistou o Campeonato Gaúcho. Apesar disso, vem sendo criticado pelas atuações do time e pela falta de uma postura tática definida. Para comprovar o seu inconformismo diante da pressão, Falcão utilizou a imagem do seu antecessor, Celso Roth:

– Não gosto muito de lembrar disso, mas o Inter é campeão gaúcho. O Gauchão quando se ganha, não vale nada. Quando se perde, é a coisa mais importante do mundo. E ninguém lembra dessa frase brilhante do Roth.

Falcão reiterou não entender o motivo de o clube “estar em crise”. Questionado se voltaria a utilizar o clima de adversidade como foi realizado no Gre-Nal, afirmou que a situação é distinta.

– É diferente. O Gre-Nal era decisivo. O que falei pra eles é que o Inter é campeão gaúcho, mas todos esqueceram isso. E a crise veio para cá. É muito curioso isso.



