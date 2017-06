Hyundai confirma interesse em investir no Porto de Rio Grande

31/05/2011 | 06h59



Tarso reúne-se com a presidente do grupo Hyundai, Hyun Jeong Eun

Foto: Caco Argemi, Divulgação



O Grupo Hyundai manifestou hoje interesse em investir no Porto de Rio Grande. A empresa quer modernizar o terminal e utilizá-lo também para atender à sua frota de 140 navios que percorrem o mundo. A empresa apenas não administra portos na América Latina.Tornar as operações portuárias mais rápidas e mais eficientes e, depois, expandir a operação portuária estão entre as intenções dos coreanos. A intenção foi manifestada pela direção da empresa ao governador Tarso Genro no final desta terça-feira.Em 15 dias, o Governo do Estado e a FIERGS repassarão à Hyundai um conjunto de informações sobre a operação portuária no Rio Grande do Sul e receberão uma nota técnica definindo o interesse da empresa. Uma reunião de trabalho deve ser realizada com a visita da diretoria da Hyundai ao Rio Grande do Sul.O governador Tarso Genro diz que não há nenhuma intenção em alterar o regime jurídico do porto, mas de agregar a ele um novo investimento. “Ao mesmo tempo em que pedem informações sobre investimentos, os coreanos estão gerando a própria demanda para o porto”, ressalta Tarso ao lembrar que o terminal atenderá a própria frota da empresa coreana. Tarso vê a possibilidade como uma chance de reforçar o porto gaúcho como porto do Mercosul.