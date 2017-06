Grêmio contrata jovem atacante Marcos Bambam, ex-jogador do Inter-B

31/05/2011 | 17h10

O Grêmio acertou a contratação de Marcos Bambam, atacante de 20 anos que já teve passagem pelo Inter-B. O jogador assinou contrato até o final do ano e vem para as categorias de base do clube.

Atualmente, o atleta estava vinculado ao Juazeiro Empreendimentos Esportivos, um clube-empresa da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Marcos Bambam despertou interesse de grandes clubes nas Copas São Paulo de Futebol Júnior de 2008 e 2009 atuando pelo Fortaleza. Foi contratado pelo Inter e, no ano passado, foi para o Vitória.