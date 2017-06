Finalizando recuperação, Bruno Collaço treina com bola

31/05/2011 | 16h57

Vilson e Collaço no trabalho com bola na tarde desta terça

Vilson e Collaço no trabalho com bola na tarde desta terça Foto: Tatiana Lopes

Aos poucos o departamento médico do Grêmio vai esvaziando. Seguem nele o volante Adilson, o zagueiro Rodolfo e o centroavante André Lima. O atacante, porém, já voltou a correr. Na tarde desta terça, um grupo de jogadores que finaliza recuperação treinou com bola em uma parte do campo suplementar. Entre eles, Gabriel e Vilson. A novidade foi a presença do lateral esquerdo Bruno Collaço.

Gabriel e Vilson devem ficar à disposição. Collaço ainda será observado. Mesmo que Vilson volte, a zaga com Rafael Marques e Saimon agradou ao técnico Renato, e eles podem seguir no time para enfrentar o Bahia, no Olímpico, domingo. O atacante Leandro voltou a correr em volta do campo.

Já o volante Fábio Rochemback fez tratamento no vestiário para se recuperar das dores musculares que sentiu após o jogo contra o Atlético-PR.

