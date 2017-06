Em entrevista, Paredes despista sobre negociação com o Grêmio

31/05/2011 | 17h55

O atacante Paredes concedeu uma entrevista para a Colo Colo TV nesta terça-feira. Entre outros assuntos, o jogador falou sobre as especulações de uma possível saída dele. Visivelmente constrangido, o atleta despistou e afirmou que os torcedores do Colo Colo podem ficar tranquilos:— Eu tenho contrato aqui até a metade de 2012 e estou muito contente. Se vier alguma oferta... Mas não tem nenhuma proposta concreta, ou que se aproxime do valor da clausula do contrato. A torcida pode ficar tranquila, até o momento sou do Colo Colo — falou.Na realidade, Paredes interessa ao Grêmio. O time gaúcho mandou um representante para o Chile para negociar com Miralles e Paredes. O primeiro será apresentado no Estádio Olímpico nesta terça-feira.O acerto com Paredes é mais complicado. Além do Colo Colo, o atleta também está vinculado ao Santiago Morning, que detém um percentual do passe do jogador.Nesta semana, o assessor de futebol do Grêmio José Simões viajaria a Santiago para tentar fechar a negociação com Paredes. Porém, o dirigente ainda não partiu para a capital chilena.