Direção do Inter enfrenta pressão pela saída de Falcão

31/05/2011 | 13h41

O clima ficou tenso no Beira-Rio. Com 51 dias à frente do time do Inter, Falcão não é unanimidade entre dirigentes. Há pressão pela saída do treinador. Dependendo do resultado diante do América-MG, o comandante poderá deixar o clube já na próxima semana.



Declarações de Falcão tem colocado treinador de um lado e diretoria de outro. No domingo à noite, em entrevista para a Rádio Gaúcha, Falcão disse que o Inter não “tem grupo para vencer o Brasileirão”. O vice de futebol Roberto Siegmann se mostrou irritado ao ser questionado sobre o assunto segunda-feira, e garantiu o contrário.

Mas a pressão não é de agora. Contratado com resistência por parte da direção, Falcão não conseguiu convencer com resultados. O estopim foi a desclassificação na Libertadores. Até mesmo o título Gaúcho, com toda dificuldade para enfrentar um Grêmio “remendado”, foi alvo de críticas.



Além da postura pública de Falcão, atitudes internas não têm agradado diretores e jogadores. Embora Falcão tenha dito na apresentação que gostava de apostar em garotos, o jovem Oscar tem enfrentado resistência. O treinador já disse publicamente que o atleta, destaque no início da Libertadores, não está pronto para ser titular. No treino de quinta-feira, por exemplo, o meia foi o melhor em campo.



A falta de uma postura tática, a “insistência em um esquema”, também é um problema. Até então, já foram testados o 4-4-2 (com três diferentes formatações), o 4-4-1-1, o 4-2-3-1 e o 4-3-3 e nenhum esquema tático conseguiu convencer.

Questão com D’Alessandro

Na quinta-feira, Falcão bateu de frente com D’Alessandro ao expulsar o argentino de um treinamento, quando a imprensa nem havia percebido discussão do meia com o zagueiro Juan. Ao sair do treino, o jogador lamentou o puxão de orelha, com declarações fortes.

– É sempre comigo. Não aguento mais.

Para conselheiros do clube, a atitude de Falcão, na frente da imprensa, não foi bem digerida.

– Quando se tem um problema em uma empresa, se chama o funcionário faz a cobrança. E não o expõe na frente de todos – disse um conselheiro para o clicEsportes.

Para amigos, o gringo manifestou a insatisfação com a punição e também com o fato de ter sido substituído diante do Ceará, assim como havia acontecido no primeiro Gre-Nal da decisão do Gauchão. O meia se sentiu apontado pela má jornada do time.

Base pouco aproveitada

Na última semana, Falcão também disse que não há jogador pronto na base para ser aproveitado no grupo principal. Foi apenas mais uma das muitas declarações do treinador que geraram desconforto internamente.

Somente Ricardo Goulart e recentemente Juan receberam chances. Enquanto o zagueiro teve boa atuação diante do Santos e deixou a equipe contra o Ceará, Goulart chegou a receber chance contra o Peñarol quando o time perdia por 2 a 1 no Beira-Rio. A entrada do garoto foi criticada pela imprensa.

Maio no vermelho

Com o revés para o Ceará por 1 a 0, o time de Falcão fechou maio sem vencer em seu próprio estádio. Foram três derrotas e um empate no tempo regulamentar. Depois de passar fevereiro, março e abril sem conhecer insucesso, o Beira-Rio deu sinais de não assustar mais seus adversários.

Entrevista tensa

Falcão concederá entrevista após o treino desta terça-feira. Ao que tudo indica, será uma coletiva tensa, no qual o comandante terá de explicar as últimas declarações e escolhas. Já há pessoas ligadas ao Inter que apostam na saída do treinador antes do dia 12 de junho.

