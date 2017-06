Confirmado para o amistoso desta quarta, Bolatti está fora da Copa América

31/05/2011 | 19h32

Apesar de estar confirmado por Sergio Batista para defender a Argentina no amistoso contra a Nigéria nesta quarta-feira, Bolatti não foi convocado para disputar a Copa América em seu país, no período entre 1º e 24 de julho.

O volante foi chamado nas últimas convocações do técnico argentino. "El Checho" Batista, inclusive, confirmou o jogador como titular para o jogo de amanhã em Abuja, na Nigéria. Além dessa partida, Bolatti terá mais um amistoso, no dia 5 de junho, diante da Polônia, em Varsóvia.

No entanto, foi alijado da lista de 26 atletas - da qual serão retirados quatro - para a competição. Com isso, o herói da classificação do time de Maradona para a Copa do Mundo da África do Sul em 2010 deve voltar ao Inter diante do Palmeiras, no dia 12 de junho, às 16, contra o Palmeiras no Beira-Rio pela quarta rodada do Brasileirão.

D'Ale também fora

Outro colorado que poderia ser chamado, D'Alessandro também ficou fora da lista. O camisa 10 do Inter participou das convocações do início da "Era Batista". Depois, nunca mais foi lembrado.

Tévez retorna



A principal novidade da lista de Sergio Batista foi o retorno de Carlitos Tévez ao selecionado. Artilheiro do Campeonato Inglês com 21 gols pelo Manchester City, o atacante não esteve nas últimas listas da Argentina.

Confira a lista de convocados por Batista:

Juan Pablo Carrizo (River Plate - Argentina)

Lionel Messi (Barcelona - Espanha)

Javier Zanetti (Inter de Milão - Itália)

Gonzalo Higuaín (Real Madrid - Espanha)

Gabriel Milito (Barcelona-Espanha)

Ángel Di María (Real Madrid-Espanha)

Pablo Zabaleta (Manchester City – Inglaterra)

Enzo Pérez (Estudiantes de La Plata - Argentina)

Sergio Agüero (Atlético Madrid - Espanha)

Nicolás Burdisso (Roma - Itália)

Javier Mascherano (Barcelona - Espanha)

Luciano Monzón (Boca Juniors - Argentina)

Esteban Cambiasso (Inter de Milão - Itália)

Diego Valeri (Lanús - Argentina)

Ever Banega (Valência - Espanha)

Fernando Gago (Real Madrid - Espanha)

Sergio Romero (AZ Alkmaar - Holanda)

Mariano Andújar (Catania - Itália)

Ezequiel Garay (Benfica - Portugal)

Lucas Biglia (Anderlecht - Bélgica)

Carlos Tévez (Manchester City - Inglaterra)

Nicolás Pareja (Spartak de Moscou - Rússia)

Marcos Rojo (Spartak de Moscou - Rússia)

Javier Pastore (Palermo - Itália)

Ezequiel Lavezzi (Napoli - Itália)

Diego Milito (Inter de Milão - Itália)