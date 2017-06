Com muito empenho, Miralles espera conquistar torcida do Grêmio

31/05/2011 | 21h35

A torcida do Grêmio tem um carinho especial por jogadores argentinos, principalmente atacantes. Nos últimos anos, passaram pelo Estádio Olímpico nomes como Amato, Herrera, Saja, Schiavi, Maidana e Maxi López. Nesta terça-feira, mais um "hermano" foi apresentado: Miralles. O atleta falou sobre a identificação dos torcedores do clube:— Os jogadores argentinos passam bem por aqui, os torcedores do Grêmio gostam de argentinos. Espero que gostem de mim também — disse.Os argentinos geralmente se destacam pela raça e pelo empenho demonstrado dentro de campo. E por isso costumam virar ídolos dos torcedores. Durante sua entrevista coletiva, Miralles prometeu manter o "espírito argentino" dentro de campo e se doar para o time:— Para mim é um desafio, tenho que trabalhar para fazer bem as coisas. Vou tratar de dar meu máximo, fazer gols, dar meu melhor. O que tem que aparecer é a equipe, e aí a individualidade vem depois. Vim para somar, e ajudar a colocar o Grêmio no topo do campeonato — falou.Miralles será o segundo argentino do grupo gremista. Antes dele, Escudero desembarcou para reforçar a equipe na Copa Libertadores da América. Porém, o meia-atacante se mostrou tímido e reservado, o que acabou dificultando sua adaptação.O atleta que veio do Colo Colo acredita que a sua chegada ao Grêmio poderá ser importante para Escudero. O novo reforço revelou que conversou com o conterrâneo antes de ser apresentado oficialmente:— Já conversei com o Escudero bastante aqui, ele estava sozinho (risos). Já falei com ele, e acho que vai ser bom para ele minha presença aqui também.

